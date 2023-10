Seoses eestikeelsele õppele üleminekuga on Eestis alates järgmisest õppeaastast koolid, mis on eestikeelsed ning koolid, mis lähevad üle eestikeelsele õppele. Teisisõnu muutuvad kõik koolid eestikeelseteks koolideks.

Sellega seoses on tekkinud lapsevanematel mure, et mis saab, kui eesti keelt emakeelena kõnelev laps suunatakse õppima kooli, mis alles läheb üle eestikeelsele õppele ehk n-ö endisesse vene kooli, või vastupidi. Nimelt on seaduse järgi koolikoha määramisel esmatähtis asukoht ja kõik muu on teisejärguline.