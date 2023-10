VIDEO | Mart Võrklaev: me ei saa nii edasi minna, et riigieelarves kaetakse püsikulusid laenurahaga

Võrklaev rääkis pärast valitsuse pressikonverentsi, et opositsiooni poolt ei ole tulnud kasulikku kriitikat riigieelarve osas – pigem on lihtsalt räägitud, et kõik on halb. „Loomulikult opositsioon peabki olema kriitiline, seda nad on ja see on ka ootuspärane, aga ma julgeks öelda, et see debatt esimesel lugemisel oli valdavalt sisukas. Eks ootame neid muudatusettepanekuid,“ ütles ta.