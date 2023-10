Diabeetikust lapse ema Elen (tegelik nimi toimetusele teada – T.J) pidi koos lapsega eile Tallinnast Tartusse sõitma ja otsustas seekord auto koju jätta. „Kuna lubab talvist ilma, mõtlesin turvalisuse huvides pigem rongiga Tartu tee ette võtta. Läksin siis Elroni lehele, et pilet osta,“ jutustab ta.

Kodulehel ringi vaadates selgus, et teises klassis ei ole võimalik istekohta valida, aga esimeses klassis ei ole lemmikloomad lubatud. See tähendas probleemi. Eleni peres on diabeedi abikoer ehk hüpokoer, kes annab madalast või kiiresti langevast veresuhkrust märku ja seda kiiresti, kohati isegi 10 minutit enne glükoosisensorit.