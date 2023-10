Tallinn hoiatab: täna õhtul on oodata talviseid liiklusolusid

Ilmaprognoosi kohaselt on ilmastikuolud täna ja homme heitlikud, Tallinna piirkonnas võib pärastlõunane vihmasadu kulmineeruda öise lörtsisajuga , nullkraadi läheduses õhutemperatuur võib põhjustada külmumist ja libedust reedehommikusel tipptunnil. Linna lepingupartnerid tegelevad libeduse ennetamisega ja on kõrgendatud valmisolekus muutuvatele ilmaoludele reageerimiseks, kuid ettevaatlik tuleb siiski olla kõigil liiklejatel.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg kutsub üles kõiki autojuhte kontrollima, et rehvid oleksid välja vahetatud talverehvide, soovitavalt lamellrehvide vastu. „Tallinn on algatanud iga-aastase naastrehvide kahjulikke mõjusid kajastava kampaania „Tolm tapab“, et juhtida kõikide liiklejate tähelepanu sellele, et naastrehvidest põhjustatud teede ja tänavate kulumine halvendab linna õhukvaliteeti ja suurendab oluliselt ka teekatete uuendamise vajadust,“ sõnas ta.