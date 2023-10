Reemo Voltri: õpetajad loobuvad streigist 8% palgatõusu korral

„Ütlesime, et kui palgatõus tuleb 8%, siis me ei streigi. Selle juurde me praegu jääme,“ ütles haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri. „Meie eesmärk on aastaid see, et õpetaja palk peaks algama riigi keskmisest, aga praegu on see 95% ja ähvardab järgmisel aastal kukkuda 90%-ni. Ja sellega me ei saa leppida,“ selgitas ta.