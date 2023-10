Kaja Kallas: Orbáni-Putini kohtumine oli väga ebameeldiv – kuidas saab kurjategija kätt suruda?

Orbán ja Putin kohtusid suurejooneliselt teisipäeval Pekingis. Orbán ütles Putinile, et ei ole kunagi tahtnud Venemaa vastu olla ja et püüab kahepoolseid kontakte päästa. Samuti nimetas Orbán Ukrainas toimuvat „sõjaliseks operatsiooniks“.

„Oli väga-väga ebameeldiv seda näha,“ ütles Kallas Pariisis Reutersile. „Kuidas saab suruda kurjategija kätt, kes on pidanud agressioonisõda, eriti tulles riigist, millel on selline ajalugu nagu Ungaril?“

„Ungaris juhtunu ei ole nii kauge minevik, mida venelased seal tegid,“ lisas Kallas, viidates ilmselt 1956. aasta rahvaülestõusu mahasurumisele Nõukogude tankide ja sõdurite abil.

Pärast kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ütles Kallas, et Ukraina liitlased ei tohiks lasta end segada teistel konfliktidel ja peaksid kahekordistama oma jõupingutusi, et näidata, et nad on pühendunud pikemaks ajaks.

Esmane prioriteet on Kallase sõnul agressiooni hinna suurendamine uute sanktsioonidega, senistest sanktsioonidest möödahiilimise vastu tegutsemine ja viiside otsimine, kuidas Kiiev saaks külmutatud varasid kasutada.

„Konflikt ei ole külmunud, see on kurnamissõda,“ ütles Kallas. „Ka on mõistetav, et Venemaa arvab, et suudab kannatada valu palju kauem kui meie – ja ta (Putin – toim) mängib sellele.“

Küsimusele, kas järgmisel aastal toimuvad USA presidendivalimised muudavad kõike, vastas Kallas, et Washingtoni liitlased peavad asju ajama sellega, kes iganes võimul on, aga seni on tema vestluste põhjal demokraatide ja vabariiklastega endiselt olemas tugev toetushääl Ukrainale.