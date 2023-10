Ööõhus on kultuuri

Õues on hämar, meeled on kõrgendatud – lõhnad magusamad, puudutused soojemad, tuled lummavamad. Siin on uks põnevasse ja salapärasesse maailma, mis ärkab ellu just siis.

Õhtu staar: vanapagan

Maaväline kogemus

Pidutse nagu Berliinis, Londonis või Pariisis

Black Box on Tartus Aparaaditehases toimuv alternatiivmuusikale keskenduv sündmustesari, mille peaeesmärgiks on tartlastele tutvustada muusikalisi subkultuure, nagu raw & hypnotic techno, tech ja minimal house, electro ja breakbeat. Need muusikažanrid ja nendega seonduv kultuur on Eestis küllaltki stigmatiseeritud, ent tihti tuleb see lihtsalt teadmatusest – see viga on vaja parandada. Üritusel on rahvusvahelisel tasemel heli- ja valguslahendused, esinevad nii kohalikud kui ka välismaised artistid. Aeg tallad õhukeseks tantsida!