Lavrov: Venemaa ja Põhja-Korea suhted on tõusnud kvaliteedilt uuele tasemele

„Pärast ajaloolise tippkohtumise läbiviimist president Putini ja riigiasjade esimehe Kim Jong-uni vahel 13. septembril Vostotšnõi kosmodroomil võime me kindlusega öelda, et need suhted on tõusnud kvaliteedilt uuele, strateegilisele tasemele,“ lausus Lavrov kohtumise alguses, vahendab Interfax.