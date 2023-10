Järgmise aasta riigieelarve eelnõu läbis parlamendis esimese lugemise

Rahandusminister Mart Võrklaev ( Reformierakond ) ütles riigikogu ees, et kevadel tööd alustanud valitsus võttis sihiks teha riigi rahandus korda ning astuda vajalikke samme, et viia kulud ja tulud tasakaalu. Ta viitas suve hakul tehtud otsustele tõsta järgmisel aastal käibemaks 20-lt 22 protsendile, suurendada järgneval kolmel aastal nii hasartmängumaksu kui ka alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning muuta perehüvitised riigile jõukohasemaks. Tema sõnul paraneb riigi rahakoti seis 2024. aasta eelarvega umbes 500 miljonit eurot.

„2024. aasta eelarvega ei paranda me ainult suurt eelarvepuudujääki, vaid märkimisväärse summa suuname investeeringutesse, millega ellu viia rohereforme ja turgutada majandust. On oluline, et investeeriksime nendesse valdkondadesse, mis on meie riigile kriitilise tähtsusega – julgeolekusse, haridusse, teadusesse ja innovatsiooni, teedesse ja raudteedesse, rohereformidesse läbi energeetikainvesteeringute ja hoonete energiatõhususe, infotehnoloogiasse ja küberkaitsesse,“ ütles rahandusminister riigieelarve eelnõu tutvustades.