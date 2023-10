Isamaa ja Keskerakond ei toeta EKRE obstruktsiooni riigieelarve arutelul

EKRE juht Martin Helme ütles, et obstruktsiooni kavatseb erakond kasutada ka nende eelnõude takistamiseks, mis on vaja vastu võtta koos riigieelarvega.

„See ei ole ilus poliitiline võitlus, aga selles võitluses on lihtne küsimus – kas me lepime siin saadikutena ja inimesed tänaval oma igapäevaelus sellega, mida Kaja Kallase valitsus meile majanduslikult teeb. Kui ei lepi, siis hakkame vastu ja teeme obstruktsiooni,“ rääkis Helme.

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab ütles, et Keskerakond on riigieelarve suhtes kriitiline, kuna seal puudub plaan, kuidas tulla välja keerulisest majandusseisust. Keskerakond on aga valmis eelarvet arutama ja ei tee obstruktsiooni obstruktsiooni pärast.