Kaheksa Prantsusmaa lennujaama olid turvakaalutlustel sunnitud evakueeruma

Pariisi lähedal asuv Beauvais’ lennujaam teatas, et nad evakueerisid „anonüümsete ähvarduste järel“. Lennujaam on praeguseks taas avatud.

Prantsusmaa idaosas asuv Strasbourgi lennujaam teatas, et see evakueeriti pommiähvarduse tõttu. BFMTV teatas politseiallikale viidates, et samal põhjusel evakueeriti ka Nantes’i lennujaam Lääne-Prantsusmaal.