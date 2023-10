Venemaa opositsiooniliidri Navalnõi kolm advokaati vahistati, neljas põgenes riigist

Vangistatud Vene poliitik Aleksei Navalnõi mõistis kohtu ees hukka hukka kolme oma advokaadi vahistamise, teatas Vene meedia peale teisipäeval toimunud istungit.

Kõik Navalnõid kaitsnud advokaadid, Vadim Kobzev, Igor Sergunin ja Aleksei Lipster, peeti kinni eelmisel nädalal. Nad jäeti eeluurimisvanglasse vähemalt 13. septembrini ning neid kahtlustatakse seotuses „äärmusorganisatsiooniga“.

„Loomulikult on need ennekuulmatud ja ebaseaduslikud teod,“ ütles Navalnõi. Ta ütles, et advokaate „kiusati taga nende ametialase tegevuse pärast“. Ta lisas, et on informatsioonist täielikult isoleeritud, kuna keegi ei tohi teda vanglas külastada.

Ta ütles, et see oli osa intensiivistunud kampaaniast, mille eesmärk on teda veelgi isoleerida, kuna tema karistust pikendati sel suvel 19 aastani. Navalnõi lisas, et tema meeskond käitus „nende vastikute autoriteetidega“ silmitsi seistes „õigesti“.

Kuigi Venemaa on teisitimõtlejaid maha surunud, on advokaate harva sihikule võetud. Paljud muretsevad, et nüüd on see muutumas.

Esmaspäeval teatas Navalnõi meeskond Telegramis, et Navalnõi advokaat Aleksandr Fedulov puudus ootamatult poliitiku istungilt Kovrovis ega vastanud telefonikõnedele. Päev hiljem teatas Fedulov Instagramis, et lahkus Venemaalt.

„Olukord on võtnud kummalise pöörde. Navalnõit kaitsnud kolleegide vahistamine on toonud vabadusse jäänud advokaatide töösse olulisi muudatusi. Tohutu töömaht, kohtuasjade arv ja praegune olukord on tinginud vajaduse korrigeerida meie kliendi jätkuvat huvide kaitset. Seetõttu pidin Venemaalt lahkuma,“ kirjutas Fedulov. Oma praegust asukohta ta ei avaldanud.

Navalnõi viiakse peagi „erirežiimi“ kolooniasse - kõige karmimasse vanglatüüpi, mis on ette nähtud Venemaa kõige hullematele kurjategijatele. See piirab tõsiselt tema kontakte advokaatide ja perekonnaga.