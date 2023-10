Bideni sõnul näib, et Gaza haigla plahvatuse põhjustas „teine ​​meeskond“

Rääkides koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, ütles USA president Joe Biden: „Olin sügavalt kurb ja nördinud eile Gaza haigla plahvatuse pärast ning nähtu põhjal tundub, et selle tegi teine ​​meeskond, mitte sina.“

Bideni reis Lähis-Itta oli mõeldud piirkonna rahustamiseks ja demonstreerimaks USA toetust oma liitlasele Iisraelile.

Pärast haigla plahvatust tühistas Jordaania kavandatud tippkohtumise, kus Biden pidi kohtuma Jordaania, Egiptuse ja Palestiina omavalitsuse juhtidega. Eeldatakse, et ta suhtleb Jordaania ja Egiptuse juhtidega telefoni teel.

Gaza tsiviilkaitseülem andis haigla rünnakus hukkunute arvuks 300. Tervishoiuministeeriumi hinnangul on neid hoopis 471, Iisrael vaidlustas need arvud. Palestiina ministeeriumi pressiesindaja Ashraf Al-Qudra ütles, et päästjad otsivad endiselt surnukehi.

„Inimesed jooksid kirurgiaosakonda karjudes: „Aidake meid, aidake meid, haiglas on hukkunuid ja haavatuid!“,“ ütles haigla ortopeedilise kirurgia osakonna juhataja Fadel Naim. Ta lisas, et nad püüdsid päästa, keda päästa sai, aga abivajajate arv oli haiglameeskonna jaoks liiga suur.

Haigla oli varjupaik paljudele kodudest põgenenud elanikele. „See koht lõi turvalise varjupaiga naistele ja lastele - neile, kes pääsesid Iisraeli pommirünnakust,“ ütles haigla teine ​​arst Ibrahim Al-Naqa Reutersile.

Hiljem avaldas Iisrael plahvatuspaigast droonikaadrid, mis näitasid, et Iisrael ei olnud rünnaku taga. Lisaks videole avaldas Iisraeli sõjavägi enda sõnul helisalvestise „terroristide vahelisest suhtlusest, mis räägib rakettide süüte tõrkest“.

Biden ütles visiidil Iisraelis, et teeb endast kõik oleneva, et tagada Iisraeli turvalisus. Samuti rõhutas ta, et ka palestiinlased kannatavad ning valdav enamus neist pole Hamasiga seotud. Pärast kohtumist ütles Biden, et palub sel nädalal kongressilt „enneolematut“ abipaketti.

Bidenile avaldati tugevat survet, et saavutada Iisraeliga kokkulepe seoses humanitaarabi saatmisega Gazasse Egiptuse kaudu, leevendamaks tsiviilisikute olukorda. Visiidi lõppedes avaldas Netanyahu büroo avalduse, milles öeldakse, et Iisrael laseb toidul, vee ja ravimitel Egiptuse kaudu Gaza lõunaosasse jõuda. Avalduses korrati, et Iisraelist ei lasta humanitaarabi transportida enne, kui Hamas on vabastanud pantvangid.