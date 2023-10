VIDEO | Vene ohvitserid kandsid Pekingis Putini tuumaportfelli

Venemaa kaitseministril, kelleks hetkel on Sergei Šoigu, on ka tuumakohver. Lisaks võib samasugune kohver olla peastaabi ülemal, praegu Valeri Gerasimovil.

Venemaa telekanali Zvezda 2019. aastal näidatud kaadrid näitasid, et see oli üks portfellidest, millel on palju nuppe. Jaotises nimega „käsk“ on kaks nuppu: valge „käivitamise“ nupp ja punane „tühista“ nupp. Zvezda sõnul aktiveerib kohvri spetsiaalne mälukaart.