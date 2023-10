Riigikogu kantselei kinnitab, et Grünthali „võõra korteri“ kulusid nad katnud pole

Grünthal teatas täna, et lahkub EKREst. Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et on alates eelmisest nädalast olnud suure meediatähelepanu all seoses kuluhüvitistega ja kütusekaardi kasutamisega. „Et tähelepanu minu isiku osas jätkuvalt üleval hoida, on sellele lisandunud ka eraeluliste asjaolude vürtsikad kirjeldused, mis kogumis teenivad vaid üht eesmärki – näidata mind võimalikult halvas valguses,“ heitis Grünthal meediale ette.