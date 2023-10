Kes võiks praegu kahelda? Ellujäämise Kunstid kõnetavad Euroopat rohkem kui kunagi varem

Meil on Euroopat rikastavad ja laiemat jagamist väärivad erijooned nii modernistlikes kunsti­vooludes, uue aastatuhande öökultuuris kui ka teadus­- ja teatriloos. Tartu 2024 aitab luua kodutunnet ka laiemast maailmast euroopalikku väärtusruumi ümber­ asunuile. Nendegi tavad ja looming on teretulnud Eestis, mis on avatud identiteetide paljususele ning suudab dialoogis teiste kultuuridega nii säilitada kui ka värskendada oma paikkondlikke eripärasid.

Kultuur olgu avatud

Tartu 2024 koodis on põlvkondade-, valdkondade- ja rahvusteülene koosloovus. Kultuuripealinna viivad ellu üksteist toetavad kultuurikorraldajad, kes töötavad Eesti ja maailma partneritega nii kunsti, teaduse kui ka ettevõtluse vallas. Tahame, et rahvusvaheline kultuurivahetus saab kultuuripealinna tulemusel Lõuna-Eesti traditsiooniks. Et me oskaks soovida, oodata, nõuda ja ise panustada, et meie kultuur oleks avatud ning ligipääsetav kogu Euroopale. Me teeme sünergia loomisega algust ja see jääb kestma ka pärast 2024. aastat.