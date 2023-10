EKRE aseesimees Henn Põlluaas ütles, et Reformierakonna toetuse vähenemine on igati loogiline.

„Kui vaatame, mis poliitikat Reformierakond ajab – tohutud maksutõusud, mis on tehtud ilma igasuguste analüüsideta, sisuliselt lihtsalt laest võetud numbrite ja põhjenduste alusel,“ näitlikustas Põlluaas ning lisas, et oma rolli on mänginud teisedki eelnõud, nagu abieluvõrdsuse vastuvõtmine ja nn vaenukõne seadus. „Kõik on viinud meie majanduse, inimesed ja ühiskonna ikkagi täiesti tupikusse ning mitte ainult tupikusse, vaid sügavasse allakäiku ja lisaks veel Kaja Kallase mehe idavedude skandaal.“