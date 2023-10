Martin Helme: minu hinnangul peaks Grünthal parlamendist lahkuma

Helme kirjutab, et tema jaoks tuli Grünthali erakonnast lahkumine üllatusena.

„Otsuse riigikogus jätkamise või mittejätkamise kohta saab teha vaid Grünthal, kuid minu hinnangul peaks Grünthal parlamendist lahkuma,“ ütles Helme.

EKRE ja Lääneranna valla volikogu liige, ühtlasi Martin Helme abikaasa Eeva Helme sõnas, et Grünthal peaks riigikogu koha loovutama, et EKRE saaks säilitada 17 kohta riigikogus. „Nüüd on EKRE-l 16 kohta. Samuti väheneb [EKRE] rahaline toetus,“ ütles Helme.

Grünthal pääses riigikogusse asendusliikmena pärast seda, kui Jaak Madison otsustas jätkata Euroopa Parlamendis. Kolmapäeva pärastlõunase seisuga ei olnud Grünthal Helme sõnul veel erakonnast lahkumise avaldust teinud.

Kalle Grünthal lahkub EKREst

EKRE riigikogu liige Kalle Grünthal teatas erakonnast lahkumisest.

Grünthal kirjutas oma sotsiaalmeedias, et on alates eelmisest nädalast olnud suure meediatähelepanu all seoses kuluhüvitistega ja kütusekaardi kasutamisega. „Et tähelepanu minu isiku osas jätkuvalt üleval hoida, on sellele lisandunud ka eraeluliste asjaolude vürtsikad kirjeldused, mis kogumis teenivad vaid üht eesmärki – näidata mind võimalikult halvas valguses,“ heitis Grünthal meediale ette.

Grünthal kirjutas, et tema hinnangul on tegemist „taktikalise infooperatsiooniga“, mille eesmärk on juhtida tähelepanu eemale peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) idavedude skandaalilt.

Sellest kõigest lähtuvalt otsustas Grünthal, et õigem on EKREst lahkuda, sest kõik temaga seonduv kahjustab ka erakonna mainet. „Käesolevaga annangi teada, et esitasin täna isikliku avalduse Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lahkumise kohta,“ teatas Grünthal.

