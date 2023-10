Kohus andis riigile võlgu olevale kokaiinikaubitsejale paar kuud armuaega. Kurjategija: võtan laenu ja maksan ära

Suures koguses narkootikumide käitlemises süüdi mõistetud Ero Lang väitis kohtus, et on oma elus uue lehekülje pööranud. Samas on tema pea kohal pankrotikirves ja ta on riigile tagasimakse tegemisega hädas. Kohtunik leidis, et tasumise tähtaega võib nihutada.