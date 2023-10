Äripäev: Grünthal kirjutas end võõrasse korterisse elama

Grünthal on saanud riigikogult üürihüvitist ning alates 2021. aastast igal aastal märkinud oma huvide deklaratsiooni üürikorteri aadressil Paldiski maantee 12.

Korteri omanik aga ei tea Grünthali väidetavast üürimisest midagi. „2014, kui maja valmis sai, ostsin korteri, elan siin, ühtegi üürnikku pole olnud, Kalle Grünthalit olen ainult telekast näinud,“ rääkis omanik.

Grünthal keeldus kommentaarist Äripäevale, sest see olevat tema isikliku elu jälitamine.

Kalle Grünthal lahkub EKREst: minuga seonduv kahjustab ka erakonna mainet

EKRE riigikogu liige Kalle Grünthal teatas erakonnast lahkumisest.

Grünthal kirjutas sotsiaalmeedias, et on alates eelmisest nädalast olnud suure meediatähelepanu all seoses kuluhüvitistega ja kütusekaardi kasutamisega. „Et tähelepanu minu isiku osas jätkuvalt üleval hoida, on sellele lisandunud ka eraeluliste asjaolude vürtsikad kirjeldused, mis kogumis teenivad vaid üht eesmärki – näidata mind võimalikult halvas valguses,“ heitis Grünthal meediale ette.

Grünthal kirjutas, et tema hinnangul on tegemist „taktikalise infooperatsiooniga“, mille eesmärk on juhtida tähelepanu eemale peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) idavedude skandaalilt. Lisaks arvab Grünthal, et kuna kolmapäeval algab riigikogus riigieelarve menetlemine, siis ka sellelt juhitakse tema kuluhüvitistega tähelepanu eemale.

„Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et erinevate tõusetunud skandaalide puhul algatatakse ja toimub kriminaalmenetlus vaid EKRE saadikute suhtes,“ ütles Grünthal oma postituses.

Grünthal sõnas, et ainult EKRE esimees Martin Helme seisab Eesti rahva huvide eest. „Ning ilmselgelt on vaja valitsusele ebameeldivaks muutunud EKRE saadikud poliitiliselt areenilt kõrvaldada,“ ütles Grünthal.

Sellest kõigest lähtuvalt otsustas Grünthal, et õigem on EKREst lahkuda, sest kõik temaga seonduv kahjustab ka erakonna mainet. „Käesolevaga annangi teada, et esitasin täna isikliku avalduse Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lahkumise kohta,“ teatas Grünthal.