Putin: ATACMS-ide andmine Ukrainale on viga, aga me võime need loomulikult tõrjuda

„Esiteks teeb see loomulikult kahju. See tekitab täiendava ohu. Teiseks võime me loomulikult need rünnakud tõrjuda. Sõda on sõda. Ja loomulikult, ma ütlesin, et need kujutavad endast ohtu, see on enesestmõistetav. Aga mis on peamine – see ei ole kardinaalselt üldse võimeline muutma olukorda kokkupuutejoonel. Ei ole võimalik. Seda võib kindlasti öelda,“ lausus Putin pressikonverentsil Pekingis, vahendab Meduza.

„See on järjekordne viga Ühendriikide poolt. Ja korraga mitmel põhjusel. Esiteks, kui nad ei saadaks relvi, võiksid nad tulevikus öelda: no nii, kui me oleksime saatnud kõik, mida saame, siis oleks olukord muutunud, see oleks viinud liigsete ohvriteni, me oleme nii tublid ega teinud seda. Aga nad tegid seda. Ja tulemust ei tule. Juba sellepärast on see viga. Ja lõpuks ei ole Ukraina jaoks selles midagi head. See ainult pikendab agooniat,“ ütles Putin.

„No ja lõpuks on ulatuslikum viga seni nägematu iseloomuga, aga suure tähendusega see, et USA sekkub üha rohkem sellesse konflikti. See on ilmselge asi. Ja ärgu keegi rääkigu, et neil ei ole sellega mingit tegemist. Meie leiame, et on,“ lisas Putin.

Ukraina kasutas rakette ATACMS esimest korda eile, teatas president Volodõmõr Zelenskõi. Rakettide tegevusulatus on 160 kilomeetrit. Väidetavalt hävitati nendega okupeeritud Luhanski ja Berdjanski lennuväljadel üheksa Vene helikopterit.