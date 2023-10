Vene riigiduuma võttis vastu seaduse tuumakatsetuste keelustamise lepingu ratifitseerimise tagasivõtmise kohta

Riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin, kelle korraldusel seaduseelnõu väliskomitees ette valmistati, meenutas eile, et president Vladimir Putin tõstatas lepingu ratifitseerimise tagasivõtmise Valdai diskussiooniklubi istungil esinedes, vahendab Interfax.

Volodini sõnul vastab otsus Venemaa rahvuslikele huvidele ja on peegelvastus USA-le, kes ei ole lepingut kunagi ratifitseerinud.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles 10. oktoobril, et ei näe otsest seost lepingu ratifitseerimisest taganemise ja uue võidurelvastumise vahel. Kui aga USA hakkab uuesti tuumakatsetusi korraldama, on Venemaa Rjabkovi sõnul sunnitud tegema seda sama.

Riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski ütles 6. oktoobril, et ratifitseerimise tagasivõtmine ei mõjuta lepingu enda formaati.

„Kui langetatakse otsus ratifitseerimise tagasivõtmise kohta, ei mõjuta see praegu kuidagi lepingu enda saatust. Tuumakatsetuste üldise keelustamise leping ei ole niikuinii jõustunud muu hulgas seetõttu, et seda ei ole ratifitseerinud rida riike. Nende hulgas on USA, Hiina, Egiptus, Iisrael ja Iraan,“ ütles Slutski.