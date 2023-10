Soome uurijad tegid kindlaks, millised laevad liikusid Balticconnectori toru kohal lõhkumise hetkel

Soome politsei uurib mitut laeva, mis on gaasitoru lõhkumise aja ja kohaga seotud. Soome riikliku juurdlusbüroo uurija Risto Lohi ütles, et avalike allikatega on kindlaks tehtud, millised laevad piirkonnas juhtumi ajal liikusid. „Uurimine on suunatud mitmele laevale, nagu näiteks Newnew Polarbear ja Sevmorput, aga ka teistele, mis on andmete kohaselt olnud piirkonnas kahju toimumise ajal,“ ütles Lohi.