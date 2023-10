VILJA KÜSIB | Hannes Nagel, lähen keldrisse pommivarju – aga mis edasi?

Riigikaitse arendamisest kõneldakse iga päev, aga elanikkonnakaitse riigikaitse osana on vaeslapse ossa jäänud. Enamik Tallinna kortermajade elanikke ei tea muud, kui et sireenide huilgama hakates tuleks keldrisse minna. Seda on selgelt liiga vähe. Kes on süüdi, kas riik, omavalitsus või viimati inimene ise? Teisipäeval kell 16 algava saate külaline on kriisiuuringute keskuse juht Hannes Nagel.