Brüsselis kaks rootslast tapnud Abdesalem Lassoued on Rootsis varem süüdi mõistetud raskes narkokuriteos

2012. aasta septembris vahistati Lassoued koos veel kahe isikuga Malmös. Politsei kahtlustas, et nad osalesid narkoäris. Eeluurimise käigus tehti kindlaks, et kahtlustused vastasid tõele.

Hiljem samal aastal mõisteti Lassoued saja grammi kokaiini omamise eest süüdi raskes narkokuriteos. Politsei konfiskeeris lisaks 38 000 krooni (umbes 3300 eurot) sularaha. Karistuseks määrati kaks aastat ja kaks kuud vangistust ning väljasaatmine kümneks aastaks. Rootsi dokumentides on Lassouedi nimi kirjutatud teistmoodi kui Belgia dokumentides, aga sünniaeg on sama.

„Julgeolekupolitseil ei ole olnud informatsiooni tema tegevuse kohta. Me usume ja meie hinnang on, et ta on Euroopas ja maailmas valeidentiteetide all ringi reisinud,“ ütles Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) operatiivülem Fredrik Hallström.