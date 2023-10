Erakondade reitingud: EKRE on möödunud Reformierakonnast, Isamaa jätkab tõusu

Kui EKRE toetus on alates augusti lõpust püsinud 23-24% vahel, siis Reformierakonna toetus on langustrendis. Nädalaga langes peaministripartei toetus 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase nelja nädalaga on see langenud 4,1 protsendipunkti võrra. See langus on kukutanud peaministripartei käesolevaks nädalaks EKRE seljataha ning eelmisel nädalal võrdse toetusega olnud kahte erakonda lahutab nüüd 1,6 protsendipunkti.