Gaza sektori haigla sai raketitabamuse, sadu inimesi hukkus. Iisrael süüdistab terroriste

Terrorirühmitus Hamas kuulutas, et põhjuseks oli Iisraeli antud õhulöök. Iisraeli kaitsejõudude (IDF) teatel tabas haiglat aga Gaza sektorist ebaõnnestunult välja tulistatud rakett, mis teekonnal Iisraeli tabas haiglat. Raketi lasi välja terrorirühmitus Islamidžihaad, teatas IDF oma luureinfo põhjal. Islamidžihaad aga omakorda eitas seda.

Avaldatud foto- ja videomaterjali põhjal on hukkunute seas ohtralt lapsi. Al-Ahlis ja teistes haiglates otsis pelgupaika sadu Gaza sektori elanikke, lootes pommitamise eest pääseda.

Iisrael oli andnud kogu Gaza põhjaosale käsu evakueeruda sektori lõunaosasse, kus jätkub samuti pommitamine ja lahkumine Egiptuse suunas on piiripunkti sulgemise tõttu võimatu. Reuters vahendas esmaspäeval, et seetõttu pöördusid paljud Gaza põgenikud lõunaosast uuesti tagasi.

Hamas nimetas juhtunut otsekohe massimõrvaks. Hamasi liider Ismail Haniyeh ütles hilisõhtul telepöördumises, et rünnaku eest Gaza haiglale on vastutav USA. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu aga sõnas, et haiglat ründasid „barbaarsed terroristid“, mitte IDF.