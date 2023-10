Jeruusalemma patriarh pakkus end Hamasi pantvangiks röövitud laste asemele

Jeruusalemma patriarh kardinal Pierbattista Pizzaballa ütles videokonverentsil, et on valmis pantvangide vahetuse „Olen valmis vahetuseks, kõigeks, kui see võib viia vabaduseni, et lapsed koju tuua. Pole probleemi. Minu poolt on täielik valmisolek,“ ütles ta.

„Esimene asi, mida teha, on püüda võita pantvangide vabastamine, vastasel juhul ei saa enam kuidagi peatada eskalatsiooni. Oleme valmis aitama, isegi mina isiklikult,“ ütles kardinal. Ta rõhutas, et tal ja tema bürool pole veel olnud otsest kontakti Hamasiga.

Pizzaballa ütles, et umbes 1000 kristlast varjus Põhja-Gaza kirikuhoonetes pärast seda, kui nende kodud hävisid Iisraeli rünnakutes. „Nad ei tea, kuhu minna, sest kolimine on ohtlik,“ sõnas ta.

Alates 7. oktoobrist on Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile hukkunud vähemalt 940 last ja 1032 naist, teatas Hamas. Värskeim palestiinlaste hukkunute arv Gazas on 3000 ja veel 12 500 inimest on saanud vigastada. Arvatavasti on numbrid oluliselt suurenemas seoses hiljutise rünnakuga Al-Ahli Arabi haiglale, kus väidetavalt on Iisraeli õhurünnaku ohvriks langenud 500 inimest.