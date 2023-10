Venemaa duuma astus esimese sammu tuumakatsetuste keelustamise lepingu üles ütlemiseks

Deratifitseerimise seaduseelnõu kiire vastuvõtmine tagati pärast seda, kui 440 riigiduuma liiget 450-st andsid sellele allkirja eelmisel nädalal. Riigiduuma hääletas 412 poolthäälega, et kiita heaks ratifitseerimisdokumendi tagasivõtmine esimesel lugemisel kolmest. Erapooletud puudusid.

„Meie hääl on vastus USA-le – nende jõhkrale lähenemisele oma kohustustele säilitada globaalne julgeolek,“ ütles president Vladimir Putini julgeolekunõukogu liige Vjatšeslav Volodin. „Ja mida me edasi teeme – kas jääme lepingu osaliseks või mitte, me ei ütle neile. Peame mõtlema globaalsele julgeolekule, oma kodanike turvalisusele ja tegutsema nende huvides,“ lisas Volodin.

Venemaa on öelnud, et jäävad siiski CTBT-le allakirjutanuks ja jätkavad andmete edastamist ülemaailmsele seiresüsteemile, mis hoiatab maailma mis tahes tuumakatsetuse eest.

Putin ütles 5. oktoobril, et ei ole valmis ütlema, kas Venemaa peaks tuumakatsetusi jätkama või mitte. Samuti on ta öelnud, et ei näe vajadust muuta Venemaa tuumadoktriini. Dokument ütleb, et Venemaa annaks tuumarelvadega löögi käsu ainult siis, kui teda rünnatakse või kui tavarelvadega rünnak ohustaks riigi olemasolu.

Alates CTBT-st on toimunud 10 tuumakatsetust. ÜRO andmetel viis India läbi kaks katset 1998. aastal, Pakistan samuti kaks 1998. aastal. Põhja-Korea on ainus riik, kes on katseid läbi viinud sellel sajandil.

CNN avaldas eelmisel kuul satelliidipildid, mis näitavad, et Venemaa, USA ja Hiina on viimastel aastatel ehitanud oma tuumakatsetuspaikadesse uusi rajatisi.