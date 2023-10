President Joe Biden teeb erakorralise visiidi Iisraeli

Biden on väljendanud suurt huvi visiit ette võtta pärast seda, kui Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kutsus teda Iisraeli külastama. Esmaspäeval arutles Biden Valges Majas oma kõrgeimate riikliku julgeoleku ja luurenõunikega reisi üle.

Samal ajal kutsus välisminister Antony Blinken Tel Avivis kokku istungi Iisraeli kõrgeimate ametnikega, et arutada Gaza avamist humanitaarabile ja takistada tsiviilisikute sattumist Iisraeli rünnakute alla. Pärast enam kui seitse tundi kestnud läbirääkimisi ütles Blinken, et USA ja Iisrael „leppisid kokku plaani väljatöötamises, mis võimaldab doonorriikide ja mitmepoolsete organisatsioonide humanitaarabi jõuda Gaza tsiviilelanikeni“.

Biden „teeb ​​selgeks, et tahame jätkata koostööd kõigi oma partneritega selles piirkonnas, sealhulgas Iisraeliga, et saada humanitaarabi ja tagada taas mingisugune turvaline läbipääs tsiviilisikutele väljapääsuks,“ ütles USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

Enne Bideni visiidi plaanimist ei olnud selge, kas Rafahi piiriületuspunkti avamisel Egiptuses on tehtud edusamme – hetkel on see ainus elujõuline marsruut Gazasse pääsemiseks. Blinken ütles, et kokkulepe plaani kallal töötamiseks sõlmiti USA palvel ja nad „tervitavad Iisraeli valitsuse pühendumust selle plaani kallal töötada“.

„On ülioluline, et abi hakkaks Gazasse jõudma niipea kui võimalik,“ ütles Blinken. Ta märkis, et USA jagab „Iisraeli muret, et Hamas võib haarata või hävitada Gazasse siseneva abi või muul viisil takistada selle jõudmist inimesteni, kes seda vajavad.“ Ta lisas, et kui Hamas peaks mingil viisil takistama humanitaarabi jõudmist tsiviilelanikeni, siis mõistavad nad selle hukka ja töötavad edasi selle nimel, et see ei korduks.