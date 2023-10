KAART | Sidekaabel Eesti ja Rootsi vahel sai samuti kahjustada. Rikkekoht asub Eesti majandusvööndis Hiiumaa lähedal

Juba eelmisel nädalal, täpsemalt 11. oktoobril laekus ministeeriumile ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile info, et Soome lahes asuvas Eesti ja Rootsi vahelises sidekaablis on langenud läbilaskevõime.

Väiksemaid rikkeid on ministeeriumi sõnul sama kaabli puhul esinenud varemgi. Täna ei ole ministeeriumile veel teada, mis kaabli läbilaskevõime languse põhjustas. „Kaabli omanik tegeleb selle parandamisega ning selle käigus uuritakse ka Eesti, Soome ja Rootsi koostöös, mis võis olla põhjuseks ja kas see võib olla seotud Eesti-Soome sidekaabli ning gaasitoru riketega,“ teatas majandusministeerium.

Eesti-Rootsi ja Eesti-Soome meresidekaablite rikked ei ole mõjutanud majandusministeeriumi hinnangul Eesti sideteenuste toimimist. Side on olnud pidevalt tagatud, kuna Eestil on mitmeid ühendusi ja rikete korral saab kasutada alternatiivseid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid.

„Viimase nädala juhtumid näitavad kriitilise merealuse taristu haavatavust ning vajadust teemaga tegeleda,“ ütles ministeerium oma teates. Valitsus on andnud ministeeriumitele suunised ning planeerimisel on rida täiendavaid meetmeid selleks, et tõsta kriitilise taristu turvalisust. Seire ja kaitse taseme tõstmisel on ministeeriumile oluline koostöö Soomega ja Rootsi kolleegidega, kellega koos taristut meres opereeritakse.