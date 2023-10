Politsei leidis kahtlase numbrimärgi tõttu peatatud autost hulgaliselt uimastit

„Patrull märkas, et autol oli isetehtud registreerimisnumber, ja andis selle juhile peatumiseks märguande. Autojuhil olid narkojoobe tunnused ja ta kõrvaldati autoroolist. Autot kontrollides leidsid politseinikud mitu plastpakendit tundmatu pulbriga, kokku oli seda ligi 150 grammi. Ainele tehtud kiirtest näitas, et tegemist on amfetamiiniga, kuid täpsema vastuse annab ekspertiis,“ rääkis Kesk-Eesti politseijaoskonna uurija Tanel Alasmaa.

Alasmaa sõnul tuvastas mehe sõiduki peatanud patrull, et mehel pole juhtimisõigust ja teda on ka varem juhtimisõiguseta autoroolist tabatud. Korduva juhtimisõiguseta autojuhtimise eest alustas politsei mehe suhtes samuti kriminaalmenetlust.

„Kuivõrd 48-aastast meest on sarnaste rikkumiste eest nii kriminaal- kui väärteokorras korduvalt karistatud ning mees on kahtlustatav ka teises käimasolevas kriminaalmenetluses, leidis prokuratuur, et tema puhul on oht jätkuvate kuritegude toimepanemiseks. Pärnu maakohus nõustus prokuratuuri seisukohaga ja leidis, et arvestades kuriteo asjaolusid ning kahtlustatava eelnevat käitumist, on vahistamine igati põhjendatud,“ sõnas Lääne ringkonnaprokurör Aarne Pruus.