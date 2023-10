KUULA | Venemaa kasutab küberruumi sõjas vähem kui esialgu arvati

Venemaa kübertegevusest hoolimata ei saa välisministeeriumi digi- ja küberdiplomaatia osakonna peadirektori Tanel Sepa sõnul rääkida siiski tohutust kübersõjast, mida lääneriigid täiemahulise agressiooni alguses ootasid. Tema hinnangul pole seda tulnud ja nii pea ka ei tule. “On spekuleeritud, et kui Venemaa pole enam rindel nii edukas, siis äkki hakkab ta kasutama rohkem küberrünnakuid, aga me ei tea seda praegu,” rääkis Sepp.

“Samas on oluline teadvustada, et küberründed on saanud sõjapidamise tavapäraseks osaks ja me peame selleks ka tulevikus valmis olema.”

Välisministeerium tegeleb maailmas aktiivselt selle kallal, et ka küberruumis kehtiks rahvusvaheline õigus samamoodi nagu füüsilises ruumis. Sepa sõnul on küberruumis küll kõik riigid üldiselt rahvusvahelist õigust tunnistanud, aga samal ajal pole kokkulepet, kuidas see kehtib ja mida see endas hõlmab.

“Me ei ole veel globaalselt selles kohas, kus me saaksime rääkida samaväärsest vastutusest nii kineetilises kui ka küberruumis,” selgitas Sepp. Samas Venemaa puhul ei paneks see ilmselt neid kuidagi teistmoodi käituma, sest kui agressori jaoks on normaalne pommitada tsiviilisikuid, siis arvavad nad samamoodi, et ka küberruumis võivad nad ükskõik, mida teha.

Kas ja millal hakkavad rahvusvahelises õigusruumis ka kübermaailma kohta ühtsed arusaamad tekkima, ei oska Sepp öelda, sest praegu ei suudeta kokkulepet leida isegi selles, mida tähendab küberruumis suveräänsus.

Eesti käest uuritakse aga digimaailma kohta pidevalt ning sellest on saanud oluline osa meie riigi kuvandist. “Meie digitaliseerituse tase on kohati siiani maailmas pretsenditu ja loomulikult tunnevad paljud riigi meie kogemuste vastu huvi, sest kõiges selles nähaksegi positiivset teed tulevikku,” ütles Sepp.

Seda, et kunagi kõikide riikide IT-süsteemid ühe platvormi peal üleval oleksid, Sepp ei usu. Tema sõnul on kõige olulisem pigem see, et meie saame näidata, kuidas platvormid võivad toimida, aga see, et need pole globaalsed, on igati normaalne.

Eestis on praegu nii NATO küberkaitsekoostöö keskus kui ka Euroopa Liidu IT-amet eu-LISA. Hoolimata sellest, et need suured ning olulised organisatsiooid, usub Sepp, et Eesti on veel praegu alles lapsekingades, sest mida rohkem me suudame siia rahvusvahelisi organisatsioone meelitada, seda julgemalt me saame ka ennast tunda.