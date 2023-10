Brüsselis kaks rootslast tapnud mees on arvatavasti 45-aastane radikaliseerunud tuneeslane

Belgia asüüli ja migratsiooni riigisekretär Nicole de Moor kinnitas, et ta on Tuneesia päritolu. 2019. aastal palus Lassoued Belgias varjupaika, aga taotlus lükati 2020. aastal tagasi. Belgia föderaalprokuratuuri teatel olid Lassouedil tõenäoliselt terroristlikud motiivid, vahendab ajaleht Het Laatste Nieuws.

Ennast ka Slayem S.-iks nimetav Lassoued postitas eile õhtul umbes rünnaku ajal sotsiaalmeediasse video, milles ütleb araabia keeles, et on „mõrvanud kolm rootslast“ (tegelikkuses tappis ta kaks ja haavas üht raskelt). 45-aastane tuneeslane vaatab ringi, ütleb oma nime ja nimetab end „võitlejaks teel Allahi juurde“. „Me elame oma usu teel ja me sureme oma usu teel,“ ütleb Lassoued. Seejärel kordab ta uuesti oma nime ja ütleb: „Ma mõrvasin kolm rootslast, kiidetud olgu Allah.“