OTSEBLOGI | ÜRO: Iisraeli evakueerimiskäsk võib olla ebaseaduslik tsiviilisikute sunniviisiline ümberpaigutamine

„Me oleme mures, et see korraldust kombineerituna Gaza täieliku piiramisega ei saa lugeda seaduslikuks ajutiseks evakueerimiseks ning see võib seetõttu kujutada endast tsiviilisikute sunniviisilist ümberpaigutamist rahvusvahelist õigust rikkudes,“ tsiteeris Reuters ÜRO inimõiguste büroo esindajat Ravina Shamdasanit.