VIDEO | Tulistamine Brüsseli kesklinnas: hukkus vähemalt kaks inimest

Ajaleht Het Laatste märgib, et ühtegi kahtlusalust pole veel vahistatud ning politsei on sündmuskoha ümber piiranud. Väidetavalt suutis tulistaja sündmuskohalt pageda ja on siiani vabaduses.

Valloonia ajaleht Sudinfo kirjutab, et tulistaja levitas Facebookis videosõnumit, milles ütles, et on ISISe (terrorirühmitus Islamiriik) liige, ja uhkustas uskmatute mõrvamisega. Ajaleht kirjutab, et tulistaja rääkis agressiivselt ja põhjendas kahe inimese tapmist sooviga „moslemite eest kätte maksta“. „Me elame ja sureme oma religiooni eest,“ märkis ta veel.