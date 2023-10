Iisraeli julgeolekujuht: võtan isiklikult vastutuse suutmatuse eest Hamasi rünnak nurjata

Juudiriigi siseluureameti Shin Bet (võrreldav USA FBI või ka Eesti kaitsepolitseiametiga -toim) juht ütles täna oma töötajatele, et on isiklikult vastutav selle eest, et ei suutnud varakult hoiatada terrorirühmituse Hamas 7. oktoobri mõrvarliku rünnaku eest Lõuna-Iisraeli elanike vastu, kirjutab kohalik meedia.