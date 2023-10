Jahtklubi esimees kuulis, et laupäeval kadunud surfari surnukeha leiti Venemaa poolelt

PPA Narva kordoni juht Dmitri Gorelov sõnas taustaks, et laupäeva õhtul sai häirekeskus teate, et Narva-Jõesuus on kadunuks jäänud surfama läinud mees. Politsei käivitas mehe leidmiseks otsingud, kuhu kaasati vabatahtlikud, päästjad, piiripatrull, merebüroo ja lennusalk. „Otsingud kestsid ööpäeva ning kontrolliti kallast, otsiti merelt ning õhust. Pühapäeva õhtupoolikuks paraku otsingud tulemust ei toonud ning praegu on aktiivsed otsingud lõpetatud,“ lisas ta.