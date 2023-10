Riiklik lepitaja kohtus õpetajate palgatõusu teemal haridusministriga. Kallas: eesmärk on streik ära hoida

Haridustöötajate liit teatas septembri lõpus, et nad otsustasid kaasata õpetajate palkade tõstmise vaidlusse riikliku lepitaja, sest nende hinnangul ei tõuse õpetajate palk piisavalt palju. „Võtsime vastu otsuse, et selle pakkumisega me rahul ei ole. See on viimane käik enne õpetajate streiki,“ ütles liidu esimees Reemo Voltri.