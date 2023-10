Juhiloata Juku-Kalle Raid kasutas riigikogulase kütusekaarti. Raid: tegime dalai-laama eriesindajaga Eestis ringreisi

Juku-Kalle Raid (Eesti 200) kasutas augustis kahel korral riigikogulastele mõeldud kütusekaarti, kuigi tal pole autot ega juhiluba. Raidi sõnul oli see seotud tema kui rahvasaadiku tööülesannete täitmisega ning see on esimene kord, kui ta kaarti kasutas.