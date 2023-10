Poola presidendikantselei: valitsuse moodustamise ülesande saab alati erakond, mis on saanud enim hääli

Paprocka märkis, et põhiseadus näeb ette valitsuse moodustamise kolm etappi: esimeses etapis saab valitsuse moodustamise ülesande alati erakond, mis on saanud kõige rohkem hääli.

„Presidendil on volitused valida peaministrikandidaat ja anda talle ülesanne moodustada valitsus. Põhiseaduses ei ole kirjas, kas selleks peab olema võitnud erakonna esimees või lihtsalt liige. Selline on põhiseaduslik praktika. Varasemate valimiste praktika järgi võttis president just sellise positsiooni. Tuleb arvestada rahva arvamusega – võitjaerakond saab valitsuse moodustamise võimaluse esmajärjekorras,“ ütles Paprocka.