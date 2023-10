AirBaltic evakueerib Iisraelist erilennuga Balti riikide kodanikke, sealhulgas seitse eestlast

Tel Avivist lendavad tagasi peamiselt Läti kodanikud, kuid reisijate hulgas on ka Leedu kodanikud ning seitse Eesti kodanikku. Eesti välisministeerium kinnitas Delfile, et info erilennust ja Eesti kodanike tagasitoomisest vastab tõele.

Eelmisel kolmapäeval teatas Eesti välisministeerium , et koostöös teiste riikidega otsitakse võimalust korraldada riigist lahkuda soovijatele tasuline erilend. Erilennu kokkulepe sai teatavaks eelmisel neljapäeval ning reedel teatati, et lennupileti alghind tõusis 290 eurolt 340 euroni.

Lennufirma selgitas, et summa on kokku lepitud Läti välisministeeriumiga. AirBaltic märkis, et tegemist on erilennuga, mitte tavalise lennuga. Lennufirma lisas, et olukord on Iisraelis ettearvamatu, mistõttu võivad lennu korraldamisega seotud asjaolud lühikese aja jooksul muutuda ning evakuatsioonikorraldajatel tuleb olukorraga kohaneda.