Rootsis kahtlustatakse 16-aastast poissi kolmes mõrvas

Tullinge mõrvades kahtlustatuna oli varem kinni peetud kaks isikut, aga üks neist lasti reede pärastlõunal vabaks. Temavastased kahtlused jäid alles, aga on nõrgenenud. Sellele aadressile on sisse kirjutatud tuntud Rootsi artist. SVT informatsiooni kohaselt oli mõrv suunatud kuritegeliku võrgustiku Foxtrotnätverket käimas oleva jõugukonfliktiga seotud isiku sugulase vastu.

Nüüd kinni peetud 16-aastane poiss on pärit Linköpingist, aga on teadete kohaselt põgenenud mujal Rootsis asuvast varjupaigast. Nüüd on esitatud taotlus tema vahi alla jätmiseks kahtlustatuna mõrvas ja raskes relvakuriteos Tullinges ning mõrvas, kahes mõrvakatses ja raskes relvakuriteos Västbergas.

Kohtu dokumentidest selgub, et poiss on kuritegelikes ringkondades tegutsenud mitu aastat. Politsei on esitanud talle üle 20 kuriteokahtlustuse, aga talle ei ole saanud süüdistust esitada, sest ta oli alla 15 aasta vana. Kuritegude hulgas on rööv, kallaletung, ebaseaduslikud ähvardused ja õigusrikkumine kohtuasjas.