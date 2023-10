Iisraeli ja Baltimaade väliskomisjonide juhid mõistsid hukka Hamasi ning Iisraeli vastu toime pandud terroriaktid

„Kinnitame ühemõtteliselt oma vankumatut toetust Ukraina rahvale ja oleme kindlad oma jätkuvas pühendumuses Ukraina abistamisele. See pühendumus on kindlalt seotud meie sügavalt juurdunud veendumusega, et see ei kajasta mitte ainult moraalselt kohustuslikku tegutsemisviisi, vaid on ka kooskõlas meie kollektiivse huviga astuda vastu totalitaarsetele režiimidele rahvusvahelisel areenil,“ kinnitavad väliskomisjonide juhid.