Oktoobritorm tuletas korteriühistutele taas meelde ühte olulist asja

„Olenemata tuule kiirusest ja kahju suurusest on If Kindlustusel sellised juhtumid kaitse all,“ nendib Sondla. „Samuti küsitakse meilt sageli ühistu prügimajade, varjualuste ja jalgrattakuuride kohta – jah, ka need kuuluvad kindlustuskaitse alla, kui nende suurus jääb alla 20 ruutmeetri. Kui pindala on suurem, tuleb need eraldi kindlustada. Lisaks on kindlustusega kaetud välisvalgustid, tarad, väravad, tõkkepuud, lipumastid, mänguväljakud, kaevud, purskkaevud ja prügikastid. Iga sellise rajatise remondi oma taskust kinni maksmine läheks üsnagi kulukaks.“



Lisaks looduskahjudele võib kortermajas juhtuda palju muudki – alates vandalismist kuni tulekahjuni. Näiteks hooletust suitsetamisest alguse saanud tulekahju, mis levib teistesse korteritesse või katusekonstruktsioonideni, tekitab lisaks suitsu- ja tahmakahjustusi, mille likvideerimine võib kaasa tuua trepikodade ja fassaadi kuluka remondi. Sellised tulekahjud tekitavad If Kindlustuse kogemuse põhjal korteriühistule keskmiselt kuni 50 000 euro suuruse arve.