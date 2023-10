OTSEBLOGI | ÜRO teatel lõpeb Gaza haiglatel peagi kütus generaatorite jaoks

Tingimused Gazas halvenevad. Puudu on veest, toidust, elektrist ja ravimitest.

Iisraeli väed jätkavad koondumist Gaza sektori lähedal ja on oodata maismaarünnakut Hamasi vastu.

Iisrael on andnud 1,1 miljonile Gaza põhjaosa palestiinlasele korralduse liikuda lõunasse. Sajad tuhanded on seda ka teinud, mistõttu kahekordistus öö jooksul lõunapoolse linna Khan Younisi rahvaarv.

Iisraeli pommirünnakutes on Gazas hukkunud üle 2450 inimese. Hinnanguliselt tuhat on kadunud või rusude all.