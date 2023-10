Hizbollah sai hoiatuse Iisraeli sõjaväelt: „Jälgige väga hoolikalt, mis Hamasiga toimub“

Iisraeli kaitsejõudude kolonelleitnant Peter Lerner kinnitas ABC News’ile, et nad on valmistunud võimalikuks maapealseks invasiooniks Gazasse, mis tähistaks esimest sissetungi eksklaavi alates 2014. aastast.

Iraani välisminister ütles laupäeval ajakirjanikele, et Iisraeli põhjaosas asuv Liibanoni rühmitus Hizbollah võib Iisraeli jätkuvate vastulöökide tõttu sõjas osaleda. Iisrael on selliseks eskalatsiooniks valmis, ütles Lerner.

„Oleme värvanud umbes 300 000 reservväelast, et olla igaks juhuks valmis,“ ütles Lerner. Ta lisas, et reservväelased valmistuvad võimalikuks maapealseks sissetungiks hajutatud kogukondades ja Liibanoni piiril.

„Meil on viimastel päevadel piiri ääres olnud mitmeid kokkupõrkeid. Ja isegi täna on tankitõrjeraketid meie vägede pihta tulistanud, mis on tõepoolest põhjustanud inimohvreid. Seega peame olema valmis,“ Lerner ütles. „Soovitan väga, et Hizbollah jälgiks väga tähelepanelikult, mis toimub Hamasi ja organisatsiooniga hetkel Gazas. Nad peaksid olema selle läve ületamisel väga ettevaatlikud, sest oleme otsustanud kaitsta Iisraeli riiki,“ ütles Lerner