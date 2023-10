Prantsusmaa suurendab riigi valmisolekut, mobiliseerides 7000 sõdurit

Darmanin keeldus kommenteerimast Arrasi rünnaku uurimist, kuid ütles, et pärast Lähis-Ida sündmusi on välja kujunenud „džihadistlik õhkkond“.

„Arvame, et täiesti vastik geopoliitika on võimaldanud teatud arvul inimestel radikaalse islami nimel tegutseda,“ ütles Darmanin pressikonverentsil.

Darmanin ütles, et möödunud laupäevast on tuvastatud 189 antisemiitlikku tegu ja 65 inimest on arreteeritud. Ta lisas, et mitu Hamasi-meelset ühendust saadetakse laiali.