Prantsusmaa suurendab riigi valmisolekut, mobiliseerides 7000 sõdurit

Laupäeval evakueeriti Louvre’i muuseum, Versailles’ palee ja Pariisi Gare de Lyoni raudteejaam pärast pommiähvarduste saamist. Siseminister Gerald Darmanin kinnitas, et ähvardused osutusid valehäireteks.

Darmanin keeldus kommenteerimast Arrasi rünnaku uurimist, kuid ütles, et pärast Lähis-Ida sündmusi on välja kujunenud „džihadistlik õhkkond“.

„Arvame, et täiesti vastik geopoliitika on võimaldanud teatud arvul inimestel radikaalse islami nimel tegutseda,“ ütles Darmanin pressikonverentsil.

Macroni büroo teatas, et sõdurid lähetatakse esmaspäeva õhtust kuni edasise teatamiseni osana käimasolevatest julgeolekuoperatsioonidest suuremates linnakeskustes ja turismiobjektides.

Darmanin ütles pressikonverentsil, et laupäeval ja pühapäeval lähetatakse 3500 politseinikku, et tagada ragbi matšide turvalisus ja kaitsta juudi kogukonnale olulisi paiku.

Darmanin ütles, et alates möödunud laupäevast on tuvastatud 189 antisemiitlikku tegu ja 65 arreteeritud. Ta lisas, et mitmed Hamasi-meelsed ühendused saadetakse laiali.