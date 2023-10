Putin hoiatas, et igasugune sõda Venemaa vastu oleks Ukraina konfliktist järgmisel tasemel

USA Kongressi määratud kaheparteiline paneel ütles neljapäeval, et Washington peab valmistuma võimalikeks sõdadeks Moskva ja Pekingiga. Sealhulgas soovitati laiendada oma konventsionaalseid vägesid, tugevdada liite ja tõhustada tuumarelvade moderniseerimisprogrammi.

Putin ütles, et USA on õhutanud pingeid Pekingiga, luues USA, Austraalia ja Suurbritannia julgeolekuliidu AUKUS. See nädal Hiinat külastav Putin lisas, et Venemaa ja Hiina ei loo sõjalist liitu.

Pühapäeval avaldatud klipis ütles Putin Kremli reporterile Pavel Zarubinile, et mõtted sõjast Venemaa ja USA vahel on ebatervislikud. „Ma arvan, et need ei ole tervete inimeste peas terved mõtted, sest kui öelda, et USA valmistub sõjaks Venemaaga, siis me kõik valmistume sõjaks, sest järgime iidset põhimõtet: kui tahate rahu, valmistuge sõjaks,“ ütles Putin Telegrammi postitatud klipis. „Aga me tahame rahu,“ ütles Putin naerdes. „Pealegi on nii Venemaa kui Hiinaga sõdimine jama – ma ei arva, et see on tõsine. Ma arvan, et nad lihtsalt hirmutavad üksteist.“

Hiina ja Venemaa vahel süvenev partnerlus on viimaste aastate üks intrigeerivamaid geopoliitilisi arenguid, mida lääs jälgib ärevusega.

„Ja kui nad tahavad Venemaaga sõdida, on see hoopis teistsugune sõda – see ei ole sõjalise erioperatsiooni läbiviimine,“ ütles Putin, viidates Ukrainas toimuvale sõjale. „Vaadake Lähis-Ida – kas see on sõjaline erioperatsioon – kas saate neid võrrelda?“

„Kui rääkida sõjast tuumariikide vahel, siis see oleks hoopis teine ​​lugu. Ma ei usu, et terve mõistuse juures inimesed sellisele asjale mõelda võiksid, aga kui selline mõte tuleb, siis võib meid ainult ettevaatlikuks teha,“ lisas Putin.

USA teatel moderniseerivad nii Venemaa kui ka Hiina oma tuumarelvaarsenali. Kui Hiina jätkab tuumaenergia suurendamise praeguse tempoga, on neil 2035. aastaks 1500 tuumalõhkepead. Ameerika teadlaste föderatsiooni andmetel kontrollib Putin 2023. aasta seisuga umbes 5889 tuumalõhkepead , samas kui Bideni kontrolli all oli 5244 tuumalõhkepead. Neist strateegilisi tuumalõhkepäid on Venemaal umbes 1674, USA-l 1670.